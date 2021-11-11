‘Geleceğe Nefes' projesi kapsamında Kastamonu'da 752 bin fidan yeşerecek

"Geleceğe Nefes projesi kapsamında Kastamonu'da 752 bin fidan yeşertilecek. Bu kapsamda, ilk etapta Kastamonu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında ‘84 milyon için 3'er fidan' sloganı kapsamında Kastamonu'da 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenen ağaçlandırma töreninde binlerce fidan dikildi. Törende Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, öğrenci toplulukları, Türk Kızılay ve AFAD gönüllüleri ile dernek ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar alanda verilen fidanları toprağa dikti. Fidan dikim törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Orman bakımından zenginiz ama yangınlar nedeniyle ormanlarımız tahrip oluyor”

Kastamonu'nun orman bakımından zengin olduğunu ancak orman yangınları nedeniyle ormanların tahribatlara maruz kaldığını belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili üretime daha da önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 30'u ormanlarla kaplı bir ülke. Bu oran biraz fazla gibi gözükebilir ama bu sene yaşadığımız orman yangınlarında bir hafta içerisinde sahip olduğumuz ormanlarda çok ciddi bir kısmını bir anda kaybedebiliyorsunuz. O yüzden her geçen yıl bir de küresel iklim değişikliğini de ele aldığınızda bir önceki yıldan daha fazla çaba göstermeli, yerel anlamda üretimle ilgili eksiklik hissettiğimiz anda çok fazlasını devreye almalı, bu konuda gereken çalışmaları yapmalıyız. Kastamonu da bu anlamda yurdumuzun eşsiz güzelliklerini, eşsiz orman örtüsünü bünyesinde barındıran bir il, topraklarımızın yaklaşık yüzde 67'si verimli ormanlarla kaplı ama bu anlamda daha fazla çaba göstermemiz gereken bir yol var. Biz de orman yangınları konusunda çok sıkıntılı bir iliz. Bu anlamda da Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çok kapsamlı, tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle ağaçlandırma çalışmaları büyük bir ciddiyetle devam ediyor” dedi.

“Ağaçlandırma faaliyetlerine ormancılıkta ihtisaslaşan bir üniversite olarak devam edeceğiz”

Milli Ağaçlandırma projesi kapsamında toprakla buluşturulan fidanların gelecek nesillere nefes olacağını belirten Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, “Son yıllarda olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliği ve orman yangınlarından kaynaklı pek çok tahribatlar, sıkıntılar görünür hale geldi. İlimizde de sel ve orman yangınları hepimizin bildiği bir gerçek. Bu manada başlatılan ve devam ettirilen ağaçlandırma seferberliğinin önemini görmüş olduk” diye konuştu.

“Kastamonu'da 752 bin fidan yeşertilecek”

Kastamonu'da Milli Ağaçlandırma Günü projesi kapsamında 752 bin fidan yeşertileceğini vurgulayan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da, “Bugün cennet vatanımızda geleceğe nefes olsun diye ‘84 milyon için 3'er fidan' sloganıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Kastamonu'da bu proje kapsamında 752 bin fidan yeşerteceğiz. Ülkemizin orman varlığı, 22 milyon 900 bin hektar ile ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 29,4'ünü kaplamaktır. 2023 hedefleri kapsamında 1,6 milyar fidan dikilerek ülkemizin orman varlığı 23 milyon 500 bin hektara çıkarılacak olup, yapılan ağaçlandırmalarla ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu orman alanları kapsayacaktır. Kastamonu'nun orman varlığı 857 bin hektar olup bilinçli ve planlı ağaçlandırmalarıyla günümüze kadar 184 bin 506 hektar saha ağaçlandırılmıştır. Bu sahalara 163 milyon 659 bin 300 adet fidan dikilmiştir. Sahip olduğumuz ormanlarımızın yüzde 22'si ağaçlandırma yoluyla elde edilmiştir”

“40 fidan toprakla buluştu”

Yapılan ağaçlandırma töreninde 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Sönmezoğlu, “İlimizde 2019 yılında 626 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 120 bin adet fidan halkımıza dağıtılmıştır. 2020 yılında 170 bin adet fidan dikilmiş olup 70 bin adet fidan vatandaşlarımıza dağıtılmıştır. 2021 yılında Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup bugün Kastamonu ilimizde 40 bin fidan toprakla buluşturulacak olup tören alanımızda 5 adet mavi Ladin,7 adet Batı Ladini, 12 adet Sedir,600 adet Kızılcık ve 400 adet yabani elma fidanı dikilecektir. Yıl sonuna kadar 752 bin fidan dikimi sayısına ulaşılacaktır. Orman canlı varlıklardır” ifadelerini kullandı.

Fidan dikiminin ardından ağaçlandırma törenine katılan katılımcılara torba ve çanta dağıtımı yapılırken, ayrıca çeşitli ikramlarda da bulunuldu.