Geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımı yapıldı

Kastamonu'da düzenlenen programda geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı.

Kastamonu Atlı Spor Topluluğu ile Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tarafından “Geleneksel Türk Okçuluğu Tanıtım Günü” düzenlendi. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, Daday İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, SYDV Müdürü Huriye Yılmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Gülseren Anbarcı ve Cemil Kılıç, kurum amirleri, yüksekokul akademik ve idari personeli ile topluluk üyesi, fakülte ve yüksekokullardan üniversite öğrencileri katıldı.

Yoğun katılımın gözlendiği programın açılışında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Nadir Özdemir, geleneksel okçuluğun tarihteki önemine değinerek, Türkiye'de yeni bir müzik türü olarak tanınmaya başlayan destan müziğinin kendilerini tarihe götürdüğünü kaydetti. Özdemir, Türk Tasavvuf Kültürü ile harmanlanan bir tür olduğundan, tabiattaki sesler ile uyumlu olduğundan söz etti.

Programın yapılmasında katkıları bulunan Atlı Spor Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Soydaner'e teşekkür etti. Öğretim Görevlisi Murat Yiğit'in Geleneksel Türk Okçuluğunu tanıtan sunumuyla başlayan program, Türk Destan Müziği Sanatçısı Akdeniz Erbaş'ın destan müziği hakkında verdiği bilgilerle devam etti. Sanatçı, Gırtlak Müziği olarak galat-ı meşhur olan bu müzik türünün Türk Tasavvuf Kültürü ve milli ses ve tınılardan oluştuğunu ve günümüzde Türk Cumhuriyetlerinde icra edildiğinden söz etti.

Ardından Türk dünyasından orijinal dinletilerle devam eden program dinleyicilerde heyecan uyandırdı. Daha sonra Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinde de ikramlar eşliğinde Geleneksel Türk Okçuluğunun İcrası ve Türk Destan dinletisi gerçekleştirildi. İlçe kurum amirlerinden ve katılan akademik personel ve öğrencilerden büyük beğeni alan dinletinin ardından program tesisin gezilmesi, ok atışı etkinliği, plaket ve teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.