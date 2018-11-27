Kastamonu'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında destekleme hak kazanan genç çiftçilere 100 baş manda teslim edildi.

24 Mart 2018 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 8 milyon 370 bin TL ödenek karşılığında desteklenmesine karar verilen 279 projenin uygulaması devam ediyor.

Bu kapsamda, “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” çerçevesinde Cide ilçesinde 3 genç çiftçiye 15, Çatalzeytin ilçesinde 1 genç çiftçiye 5, Merkez ilçede 9 genç çiftçiye 45, Seydiler ilçesinde 1 genç çiftçiye 5, Taşköprü ilçesinde 3 genç çiftçiye 15 olmak üzere toplam 17 genç çiftçiye 85 büyükbaş manda teslim edildi. Son olarak Daday ilçesinde de 3 genç çiftçiye 15 baş büyükbaş manda törenle teslim edildi.

Daday ilçesinde yapılan teslim törenine, Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gökçen, Daday İlçe Emniyet Amiri Yasemin Acar, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, teknik personel, genç çiftçiler ve yakınları katıldı.

Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise, “Bu tür projeler sayesinde genç çiftçilerimiz, tarım ve hayvancılığa yönlendirilerek ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulmasına fayda sağlayacağı gibi, gençlere ekmek kapısı olacak” diye konuştu.

Manda dağıtımı ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, “İlimizde toplam bin 968 baş manda bulunuyor. Her geçen yıl manda sayısı artış gösteriyor. Bu yıl genç çiftçilerin desteklenmesi projesinden 20 genç çiftçiye toplam 100 baş manda tahsis edilmesinin manda yetiştiriciliğine önemli oranda katkı sağlayacak. Projenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Manda teslim töreninde konuşan Daday İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, “Bakanlığımızın tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, genç çiftçilerin desteklenebilmesi, gelir düzeyinin yükseltilebilmesi ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulabilmesi için Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nın uygulamasına üç yıldır devam ediliyor” dedi.

Uygulanan projelerin başarılı olarak sürdürüldüğünü ifade eden Kocaoğlu, Genç Çiftçilere teslim ettikleri Anadolu Mandalarına iyi bakarak daha da çoğaltmalarını istedi.

Konuşmaların ardından genç çiftçilere kura ile yapılan büyükbaş mandaların tesliminin ardından tören son buldu.