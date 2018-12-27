Genç Çiftçilere manda dağıtıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçilere mandaları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2018 yılı Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında Büyükbaş-Manda almaya hak kazanan Genç Çiftçilere mandaları dağıtıldı. Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu ve ilçe müdürlüğü personeli ile çiftçilerin katıldığı teslim töreninde mandalar, sahiplerini buldu.

Proje kapsamında 3 Genç Çiftçiye kişi başı 5 adet, toplamda 15 adet Anadolu Mandası dağıtıldı. Kura ile yapılan dağıtımda kuralar, Daday Kaymakamı Kemal Balaban ve İlçe Emniyet Amiri Yasemin Acar tarafından çekildi. Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Genç Çiftçilere Mandaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Tarım ve Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi'nden hayvanlarını teslim alan Genç Çiftçileri, hayvanların iyi bakım-besleme şartlarını sağlamaları ve hayvan hayat sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı. Genç Çiftçiler teşekkürlerini dile getirerek memnun bir şekilde ayrıldılar.