"Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" final heyecanı Tosya'da yaşandı

Kastamonu'da düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali, Tosya ilçesinde gerçekleştirildi.

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"nın il finali bu yıl Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapıldı. Tosya ilçesi Mer'aş-i Abdurrahmanpaşa Camii'nde düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan yarışmaya Kastamonu merkez ve ilçe imam hatip liselerinde eğitim gören toplam 12 yarışmacı katıldı. Hutbe okuma yarışmasına, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, ve çok sayıda eğitimci ve vatandaş katıldı. Okullarında başarılı olan 12 öğrenci il birincisi olarak bölge finallerine katılabilmek için yarıştılar. Genç hatipler tek tek minbere çıkarak hutbelerini okudu. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 3 yarışmacıya plaket ve ödülleri verildi. Yarışmada Şeyh Şaban Veli İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Recep Sertkaya birinci, Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bünyamin İnanç ikinci, Devrekani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Er üçüncü oldu. İl birincisi olan Şeyh Şaban Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Recep Sertkaya bölge finallerinde Kastamonu'yu temsil etme hakkını kazandı. Yarışmaya katılan bütün öğrencilere ödüllerini programa katılan protokol üyeleri verdi.

İmam Hatip Ortaokulları arası il finalleri Devrekani ve Seydiler ilçelerinde gerçekleştirildi. ‘'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma'' yarışmasında il birincisi İhsangazi İmam Hatip Okulu Öğrencisi Furkan Karagöz oldu. ''Genç Bilaller Ezan" yarışması il birincisi ise Taşköprü Şehit İlker Narin İmam Hatip Okulu öğrencisi Furkan Şenel oldu. "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'' il birincisi Seydiler Naim Karaman İmam Hatip Okulu öğrencisi Abdülhamid İrgin oldu. "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma'' yarışması il birincisi Kastamonu Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi Maram Marwan Mohammed olurken, "Genç Nida Hafızlık" yarışmasında il birinciliğini Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Okulu öğrencisi Nursena Çetin aldı.

İmam hatip liseleri arası yarışmalar Daday, Araç, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapıldı. "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma'' yarışmasında il birincisi Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Taha Kanbolat oldu. ''Genç Bilaller Ezan" yarışmasında ise Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Hakkı Garparslan il birinciliğini aldı. "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması''nda ise il birinciliği Araç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Hakan Soydan'a gitti. "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma'' yarışmasında il birincisi Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Derya Nur Çiftci, "Genç Nida Hafızlık" yarışması il birincisi Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rumeysa Çetin oldu.