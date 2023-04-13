İhlas Haber Ajansı

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Gençlere yönelik kitap okuma kampanyası

Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ilçede yaşayan gençlere yönelik kitap okuma kampanyası başlattıklarını açıkladı.


Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde gençlere yönelik kitap okuma kampanyası başlatıldı. Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ilçede yaşayan gençleri ayda bir kitabı beraber okuyarak üzerine söyleşi günleri düzenleyeceklerini söyledi. Gençleri kampanyaya katılmaya davet eden Yıldırım, "Dadaylı gençlerimize bir mesajım var. Geleceğimizin teminatı olan gençler, gelin, ayda bir kitabı beraber okuyalım ve üzerine söyleşi günleri düzenleyelim. Kitabınız kahveniz benden, okuması sizden. Programa dünya klasikleri serisinden başlanacaktır. Katılım sağlamak isteyenler isimlerini Özel Kalem'e bildirebilirler” dedi.

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