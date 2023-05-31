Genel sekreter cinayetinde müebbet talebiyle yargılanan sanığa 6 ay hapis cezası

Kastamonu Üniversitesinin eski genel sekreteri Muhiddin Sağlam'ın 2012 yılında öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 yıl sonra hakim karşısına çıkartılan ve müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık, suç delillerini yok etme suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Üniversitesinin eski genel sekreteri Muhiddin Sağlam, 2012 yılının Aralık ayında ikamet ettiği Safalan Caddesi'ndeki evine geldiği sırada uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti. 25 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması sebebiyle polis memurluğu mesleğinden ihraç edilen M.T.'nin evi arandı. Yapılan aramada, şifreli çanta içerisinde çok sayıda boş silah kovanı ele geçirildi. Balistik incelemesi yapılan kovanlardan birisi, eski Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine M.T. hakkında “kasten öldürme” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 10 yıl sonra ilk kez bir sanık hakim karşısına çıkartıldı.

Yapılan yargılama sonucunda Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık hakkında verilen mütalaa da M.T.'nin “kasten öldürme” suçundan cezalandırılarak, müebbet hapis cezası istendi.

“Evimden alınan tutanakta 4 boş kovan yazarken, savcılığa teslim edilen tutanakta 6 boş kovan yazıyor”

Mütalaaya karşı duruşmada kendisini savunan M.T., “2016 yılında evimde arama yapıldıktan sonra tutulan tutanakta 4 adet boş kovan yazıyor. Daha sonraki işlemlerde en son Cumhuriyet Savcılığına teslim edilen tutanakta boş kovan sayısı 6'ya çıkıyor. Başından itibaren söylüyorum, bu kovanlar sonradan konuldu” dedi.

Olayın olduğu tarihte Ankara'da olduğunu ileri süren M.T., “O döneme ait kayıtların bulunmasını istiyorum. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Ben, o tarihte Ankara'da çalışıyordum. Kastamonu'da olmam mümkün değil. İddia makamı boş kovanlar üzerinden sanki ortada bir suç varmış gibi benim cezalandırılmamı istiyor. Bu kovanlar bana ait değil. Emniyette kovanların hepsi kayıt altındadır. Kovanlarda suç unsuru yoktur. Mahkemenin bana yardımcı olmasını istiyorum, olmazsa ben kendimin suçsuz olduğunu ispatlayamam. Ben hiç tanımadığım bir kişiyi neden öldüreyim, ben masumum, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhittin Sağlam'ın eşi Hatice Sağlam ise mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, sanığın açıklanan mütalaa çerçevesinde cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanık M.T., mahkeme heyeti tarafından suç delillerini karartma suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılarak ceza hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“Dosyaya değişik delillerin girmesi sebebiyle müvekkilimize 6 ay ceza verilmiş olundu”

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Avukat Hamit Serdar Yılmaz, “2012 yılında bir şekilde katledilen Muhittin Sağlam hadisesinde büyük bir haksızlık vardı. Bu haksızlığın giderilmesi için de biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Nihayetinde dosyaya değişik deliller girdi. Şu anda bu dosyada suçun vasfı değiştiğini düşündü mahkeme heyeti, buna göre de suç delillerinin yok edilmesi söz konusu olarak müvekkilimize 6 ay hapis cezası vermiş oldu. Bu cezada hükmün açıklanması geri bırakılması şeklinde uygulanacak. Haliyle ceza açıklanmamış oldu. Dolayısıyla şu anda kimin öldürdüğü ile ilgili şüphe halen devam etmektedir. Ama bizim müvekkilimiz ile ilgili olmadığı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Nihayetinde dosyaya koymuş olduğumuz delillerde de müdahale edildiği, delillerin değiştirildiği ispatlanmış olmuş oldu. Artık mahkemenin taktirindedir. Ancak bizler, müvekkilimizin beraat etmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu karara da itiraz edeceğiz” dedi.

Müvekkilinin “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası ile yargılandığını hatırlatan Yılmaz, “Ceza olarak müvekkilimin müebbet hapis cezası talep ediliyordu. Ömür boyu hapis cezası talep ediliyordu. Ancak suçun vasfı değiştiği için suçta delillerin yok edilmesi şekline dönüştü. Buna göre de adam öldürme iddiası boşa çıkmış oldu. Sadece suç delilleriyle ilgili bizim müvekkilimiz hakkında karar verilmiş oldu. Suç delili de dediğimiz bizim müvekkilimizin evinde bulundurduğu iddia edilen bir boş kovandı. Bu kovanında nasıl konulduğunu inşallah mahkeme veya savcılık makamı ortaya çıkartacaktır. Şu anda bizim müvekkilimiz sadece suç delillerini yok etme iddiasından dolayı 6 ay ceza almıştır, bu da hükmün açıklanması geri bırakılmıştır” diye konuştu.

“Cinayet gizemini halen koruyor”

Muhittin Sağlam cinayetinin halen gizemini koruduğunu söyleyen Yılmaz, “Cinayet gizemini halen koruyor şu anda ama mutlaka ortaya çıkacaktır. Biz adalete güveniyoruz. Bizim müvekkilimiz burada mağdur edildi. O mağduriyetin giderilmesi noktasında da kendi mücadelemizi hukuki çerçevede sonuna kadar vereceğiz” şeklinde konuştu.