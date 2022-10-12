Girdiği evden 350 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldı, kaçamadan yakayı ele verdi

Kastamonu'da girdiği evden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 350 TL değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evi soyan şahsın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet külçe altın, 100 dolarlık 38 banknot, 1 adet 50 dolarlık banknot, 2 adet çeyrek altın ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.