Girişimci kadınlara “Kendi Hayatinin Lideri Ol” semineri verildi

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından girişimci kadınlara, “Kendi Hayatinin Lideri Ol” konulu seminer düzenlendi.
TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği “Kendi Hayatinin Lideri Ol” konulu seminere, Uğur Böcekleri mensubu Gamze Amucaoğlu konuşmacı olarak katıldı. Daday Belediyesi'nin ev sahipliğinde Köpekcioğlu Konağı Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde Amucaoğlu, girişimci kadınlara liderlikle ilgili bilgiler verdi.
Çok sayıda Dadaylı kadınların katılımıyla gerçekleşen seminerde aktivitelere katılanlara kitap hediye edildi.