Gizli buzlanma sebep oldu: Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi Daday-Karabük karayolun Karaburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Daday istikametinde seyir halinde olan Erol O. (45) yönetimindeki 78 SL 071 plakalı Toyota marka otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada sürücü Erol O. ile araçtaki Yıldıray O. Cevat K., Cengiz T. ve Arif A. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.