GMG Kastamonuspor, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan GMG Kastamonuspor, hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a hareket etti.

GMG Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Türkiye Kupası hazırlıklarını tamamlayan GMG Kastamonuspor, bugün uçakla İstanbul'a hareket etti. Kastamonu'dan ayrılmadan basın toplantısı düzenleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, 19 Ekim Çarşamba günü Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için gururlu olduklarını söyledi.

“Galatasaray ile karşılaşacağımızdan mutluyuz ve heyecanlıyız”

Kastamonu'nun ve GMG Kastamonuspor'un tanıtımı açısından çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Akpunar, “Bunun için mutluyuz ve heyecanlıyız” dedi.

Belirli bir oyun sistemlerinin olduğunu ve bunu sahada uygulamak istediklerini ifade eden Akpunar, “Maçta rotasyonumuz olacak. Çünkü bir taraftan lig de devam ediyor. Çok ciddi bir maç temposundan çıktık. Pazar-Çarşamba şeklinde arka arkaya maçlar oynadık. Özellikle bu maçta genç, hedefi olan 5-6 oyuncuma görev vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Genç isimler için karşılaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Akpunar, “Bu maçla ilgili beklentim, takımdaki genç oyuncuların hedeflerini ve potansiyelini ön plana çıkarmak olacak. Futbol kamuoyunun gözü önünde bir maça çıkacağız. Bu oyuncularımız için de bir fırsat olarak görüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Zonguldak Kömürspor maçında üç net pozisyonumuz var ama değerlendiremedik”

Uzatma dakikalarında gelen golle 1-0 mağlup oldukları Zonguldak Kömürspor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akpunar, “Ligdeki ilk yenilgimizi aldık. Zonguldak Kömürspor, iç saha performansı itibariyle bizim grubumuzdaki en iyi takım. Rakiple ilgili önlemlerimizi almıştık. Rakibe alan bırakmamak için ciddi bir savunma organizasyonları yaparak ilk devre gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı biraz daha önde baskı neticesinde uzatma dakikalarına kadar oyunun hakimi bizdik. Üç pozisyonumuz var ama değerlendiremedik. Hakem uzatmayı gösterdikten sonra biz ikinci dakikada korner yakaladık. Maçı orada bitirebilirdik, ama bizim anlayışımızda maçtan beraberlik koparalım yoktu. Ama biz kazanmak istedik. Oyuncularımız çok da arzuladı. Ama talihsiz bir gol yedik. Ligde hiçbir şey bitmiş değil. Vanspor maçıyla ligi telafi edebileceğimiz gücümüz var” ifadelerini kullandı.

“Hayalini kurduğum bir takıma karşı oynayacağımdan dolayı mutluyum”

Sezona geç başlamalarına rağmen başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen GMG Kastamonuspor'un genç yeteneklerinden Ömer Faruk Yücel de, “Sezona geç başladık. Ama sezon başından itibaren Metin hocamız gençlere şans vermeye çalışıyor. Biz de bu şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Üstümdeki formanın hakkını vermeye çalışıyorum. Önümüzde Galatasaray maçı var. O statta ve taraftarın önünde maç oynamak hayalini kurduğumuz bir şeydi. Çok büyük bir camiayla oynayacağız. İyi hazırlandık. Üç gün önce bir maç oynadık ama iyi dinlendik. Hocamız da gençlere şans vereceğini söyledi. Biz de iyi hazırlandık. Skordan daha çok oynayacağımız oyun, iyi mücadele ve göstereceğimiz özveriyle bütün taraftarlardan alkış toplamak istiyoruz. Galatasaray maçı yaklaştıkça cidden uyuyamıyor ve heyecanlanıyorum. Çünkü milyonlar izleyecek bu maçı. Bu şansın kıymetini bilmek gerekiyor. Umarım güzel ve keyifli bir maç olur” dedi.

“Kafamda sürekli stadı ve taraftarını hayal ediyorum”

Çok heyecanlı bir maç oynayacaklarını ifade eden GMG Kastamonuspor'un genç isimlerinden Mustafa Alptekin Çaylı ise, “Benim için çok heyecanlı bir maç olacak. Bu yaşımda Galatasaray gibi bir kulübe karşı oynamak çok iyi bir fırsat. Hocamız da şans verirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hafta önce Trabzon deplasmanında Galatasaray'ın rakip olarak kurada çıktığı zamandan itibaren kafamda sürekli o stadı ve taraftarı hayal ettim. Heyecan ve stres oluyor ama çok güzel bir duygu. Bu yaşımda bunu tecrübe edinecek olmam çok önemli bir şey. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.