Gönüllü kadınlar yaşlılar için buluştu, şiş ve ip alıp battaniye ördü

Kastamonu'da gönüllü kadınlar, depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede yaşlılar ile huzurevinde kalan yaşlılar için diz battaniyesi örüyor.

Kastamonu'da, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü "Gönülden Gönüle El Emeği" projesi çerçevesinde bir araya gelen kadınlar, deprem bölgesinden gelen yaşlılar ve huzurevlerinde kalan yaşlılar için harekete geçti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndaki kafede düzenlenen etkinlikte gönüllü kadınlar, diz battaniyeleri ördü. Kadınlar diktikleri battaniyeleri Kastamonu Huzurevinde kalan depremzede ve ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtacak.

“Yaşlılarımızın yüzü gülsün diye onlara diz battaniyeleri örüyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzün başlattığı bir proje. Gönülden Gönüle projesinde sizlerin ne kadar fedakar ve cefakar kadınlar olduğunuzu gösteriyor. İlk etapta çocuklarımız için atkı ve bere örüldü. Onları Şenpazar'da dağıttık. Çocuklarımızın mutluluğunu tarif edemem. Hepsi çok minnettar oldu, çok mutlu oldu. Şimdi ikinci ayağında da başımızın tacı olan büyüklerimiz, yaşlılarımız için onlar mutlu olsunlar istedik. Onlar için üretim yapılsın istendi. Bu yüzden bizlerde bugünkü etkinlikte diz battaniyeleri için bir araya geldik. Bu etkinlikler devam edecek. Kastamonulu kadınların bu birlik ve beraberliğinde simgesidir. Bugün örülecek olan diz battaniyeleri de yaşlılarımıza teslim edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Gönüllü kadınlarımızla birlikte yaşlılarımıza diz battaniyeleri örüyoruz”

Proje koordinatörü Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Pınar Başbilen ise, “Geçen yıl Aralık ayında gönüllülük ayımızdı. Her yıl 5 Aralık'ta kutluyoruz. Bizler de Gönülden Gönüle El Emeği adı altında bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde ilk olarak atkı ve bere ördük. Kastamonu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ördüğümüz bu atkı ve bereleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıttık. Yeni yıl hediyesi olarak dağıttığımız bu hediyeler iyi bir iz bıraktı. Biz bir tane istemiştik, onlar ise bize bin tane verdiler. Ardından bu atkı ve bereler depremzede vatandaşlarımıza kadar ulaştırıldı. Bu projenin ikinci ayağı olan diz battaniyesi projesini başlattık bugünde. Çünkü önümüzde Yaşlılar Haftası var. İlimizde ve huzurevinde kalan yaşlılarımıza bizlerden sıcak bir dokunuş olması için diz battaniyesi kampanyası başlattık. Kastamonu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu diz battaniyesini örüp inşallah dağıtımını yapacağız. Onun içinde bugünde bir örgü günü düzenledik. Kastamonu'da faaliyet gösteren özellikle kadınlarımızın yoğun olduğu sivil toplum örgütleri ile gönüllü hanımlarımız katılıyor. Bizlerden yaşlılarımıza birer hediye olsun, onların yüzlerini güldürsün. Yaşlılara güzel bir dokunuş olsun isteyen bütün hanımlarımız buraya bulunuyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu projelerimizin devamı gelecek inşallah. Sadece çocuklarımız ve yaşlılarımız için değil toplumda dezavantajlı görülen tüm guruplar için bu tarzdaki projeleri zaman zaman yapmaya ve sivil toplum örgütlerini bu işin içerisine katmayı kendimize görev biliyoruz. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Ferda Karagülle de, “Böyle güzel bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok memnunum. Yaşlılarımızı diz örtüsü hazırlıyoruz. Önümüzdeki Salı günü teslim edeceğiz” dedi.