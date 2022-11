Göreve başlayan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde yemin etti

Kastamonu'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde göreve başlayan öğretmenler, yemin etti.

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Halk Eğitim Merkezi Salonunda devam etti.

Törende genç öğretmenler adına konuşan Öğretmen Hatice Peker, “Bu anlamlı günde 2 güzel vesile ile burada bulunuyoruz. İlki hepimizin malumu olan 24 Kasım öğretmenler gününü kutlamak, ikincisi ise benimde aralarında bulunduğum genç öğretmen arkadaşlarımın adaylıklarının kaldırılması sebebiyle yapacakları yemin törenine şahitlik etmek. Öğretmen olmak, her çocuğun hayalidir. Hepimiz daha küçücük bir çocukken tanışırız öğretmenlerle, annelerimizden ayrıldığımız okul hayatına adım attığımız o ilk günde, heyecan ve birazda korku ile bakarız öğretmenimize. İste o an öğretmenimizin gözünde daha ilk bakışta gördüğümüz sevgi ile yeşerir içimizdeki eğitim aşkı ve öğretmen olma hayali. Zamanla bazılarımızın hayalleri değişse de, farklı mesleklere yönelseler de öğretmen sevgisi hep baki kalır. İşte ben de böyle minik bir kız çocuğu iken kurdum bu hayali. Öğretmen olmak istiyorum dedim. Öğretmenim gibi olmak istiyorum dedim ve şimdi de öğretmen oldum” dedi.

“Ülkemizin bugünlere gelmesinde en büyük katkı öğretmenlerimizindir”

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise öğretmenlerin bir ülkenin en önemli sermayesi, gelecek nesillere yeni ufuklar açan, toplumların karanlıklarına ışık tutan, çağdaşlığın, dayanışmanın, saygının, güvenin, geçmişin ve geleceğin imzası olduğunu belirterek, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle Dünyanın her tarafında insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurları olan öğretmenlerimiz yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri olarak yetiştirecek ve yeni nesil, öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Sizler sorumluluğu çok büyük, etkisi de bir o kadar yüksek, çok özel ve kutsal bir mesleği icra etmektesiniz” diye konuştu.

“Göndere çekilen her bayrakta öğretmenlerimizin katkısı vardır”

İnsanlık tarihinin gelişiminin en önemli mimarlarının öğretmenler olduğuna ifade eden Vali Avni Çakır da, “Toplumları karanlıklardan aydınlığa götüren bilgi ışığının yanmasında, evlatlarımızın, istikbalimizin, gençlerimizin yarınlara hazırlanmasında siz öğretmenler kutsal bir görev ifa etmektesiniz. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet aşkıyla insan yetiştirme sanatıdır. Çağın ruhunu okuyan, bilgiye inanan, çalışkan, özgüveni yüksek, Türk evladı olmanın hissiyatını kalbine işleyen bir nesli yetiştiren siz öğretmenlerimiz çok kıymetli bir sanatkarsınız. Sevgi dolu yüreğiniz ve adanmışlık ruhunuzla, vicdanlı ve ahlaklı bireyler yetiştiren, milli ve manevi değerlerimizi aktaran, evlatlarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan, toplumumuzu yarınlara güvenle ulaştıran ulvi bir köprüsünüz. Bizim toplumumuzda öğretmen, öğrencisinin üzerine titreyen bir el, derdiyle üzülen, sevinciyle gururlanan, merhameti ve şefkatiyle öğrencisini evladından ayırmayan anne-baba gibidir. Eğitimden, kültüre, sanattan, sporda her başarıda, kazanılan her madalyada, kırılan her rekorda, göndere çekilen her bayrakta, okunan her milli marşta, siz öğretmenlerimizin büyük katkısı vardır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından görevi başındayken son bir yıl içerisinde vefat etmiş öğretmen, memur ve öğrencilerle ilgili slayt gösterisi izlendi. Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Öğretmenlere hizmet ve şeref belgelerinin verilmesinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllere verildi.

Törene Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.