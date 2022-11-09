Gösteri yapmak için geldikleri ilçeyi dünyada temsil ediyorlar

Gösteri yapmak için gittikleri Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosyaspor bünyesine giren ve Avrupa Kurash Şampiyonasında iki ikincilik madalyası ile dönen sporcular, Hindistan'ın Puna şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona öncesinde Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret eden sporcular, Kastamonu'yu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen festivale katılarak gösteri yapan 'kurash' takımı, Tosyaspor Kulübü bünyesine girmişti. Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kurash Şampiyonası'na katılan takım Avrupa ikincisi olurken, sporculardan Hasan Can Kolcu ve Okan Yıldırım da ikincilik madalyası almıştı. Hindistan'ın Puna şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular hazırlıklarını tamamladı. Şampiyona öncesinde Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret eden sporcular verdikleri destek için teşekkür ederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi

Ziyarette konuşan Başkan Volkan Kavaklıgil, "Sporcu arkadaşlarımızla 2 ay önce Tosya Pirinç ve Kültür festivali için Tosya'ya geldiklerinde yolumuz kesişti. Festivalde Tosya halkına kısa bir tanıtım ve gösteri sunumu yapmışlardı. O gün kendileri ile görüştüğümüzde yaptıkları spor hakkında bizlere bilgi vererek destek istediler. Biz de Tosyaspor Kulübü başkanımız Sefa Abayın ile konuyu görüşerek sporcu arkadaşlarımızı Tosyaspor'un lisanslı sporcu yaptık. Sporcu kardeşlerimiz ve hocamız girdikleri Avrupa Şampiyonasında iki madalya alarak önce ülkemizi sonra Tosya ve Tosyaspor Kulübünü başarı ile temsil etti. Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak olan Dünya Şampiyonasında yine Türkiye'yi ve Tosyaspor'u başarı ile temsil ederek altın madalya ile ülkemize döneceklerine inancımız ve güvenimiz tam. Tosya olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Ziyaretler, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.