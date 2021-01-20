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Güme ile kaçak avlanırken suçüstü yakalandı

Kastamonu’da yasa dışı olarak kabul edilen güme ile kaçak avlanan şahıs suçüstü yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Kastamonu'da yasa dışı olarak kabul edilen güme ile kaçak avlanan şahıs suçüstü yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.


Kastamonu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı avlanma ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde kaçak avcıların kullandığı güme imha edilirken bir kişiye de yasal işlem yapıldı.


Kastamonu'da merkeze bağlı Demirci köyünde yapılan koruma kontrol çalışmaları esnasında açık mevkide avlanırken rahat gözlem yapmak ve avı beklemek maksadı ile avcılar tarafından yapılan güme tespit edildi. Ekipler tarafından bulunan güme imha edildi.


Yasa dışı avlanmayı önlemek ve sürdürülebilir avcılığın devamlılığını sağlamak maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken, şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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