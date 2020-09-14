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Günlük kiralanan evde uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kastamonu’da günlük olarak kullanılan bir evde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 550 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da günlük olarak kullanılan bir evde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da il merkezinde günlük olarak kiralanan bir evde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler baskında bulundu. Evde jandarma ekiplerince yapılan aramada 550 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu ile 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili N.Ç., A.E., Y.H.D. ve F.E.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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