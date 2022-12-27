İhlas Haber Ajansı

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Gürültü kirliliğine sebep olan araçlara geçit verilmiyor

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından bu yıl yapılan denetimlerde duman veya gürültü kirliliğine sebep olduğu tespit edilen 95 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bu yıl yapılan denetimlerde duman veya gürültü kirliliğine sebep olduğu tespit edilen 95 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, duman çıkartan ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlar tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu çerçevede 2022 yılında yapılan denetimlerde 95 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, araçları ise trafikten men edildi.

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