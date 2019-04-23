Güven Kepçe, 20 milyon liralık yatırımla Güney Amerika pazarına açılacak

Türkiye'de olmayan bir sektörü kendi tasarım ve girişimleriyle hareketlendiren ve 2001 yılından itibaren ihracata başlayan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi üreticileriyle rekabet edebilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı aldı.

Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, İstanbul'un ardından Kocaeli'ne kurduğu fabrikasıyla kapasitesini de arttırarak tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünyaya pazarlamaya devam ediyor.

Kocaeli'nde kurduğu fabrikasının kapasitesini arttırmayı hedefleyen Kastamonulu firma, bu kapsamda 20 milyon liralık yatırım daha yapacak. Bu yatırımla birlikte Kastamonulu firma, Güney Amerika pazarına da açılacak.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Bismillah diyerek ilk adımı attık. Güven Kepçe olarak ekonomik krize rağmen yeni yatırım için kolları sıvadık. Yapacağımız tesisin ilk taslak çalışması hazırlandı. 10 bin metrekare alan üzerine 6 bin 500 metrekare kapalı alan ve ofis olarak yatırımın detaylı çalışmasına başladık. Proje ve inşaat ruhsat safhasından sonra temel atma ve inşaatın 2021 yılı itibarı ile bitirmeyi planlamaktayız. İnşallah 20 milyon liralık bir yatırımı daha ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.

“Güney Amerika pazarına açılım yapacağız”

Demir, şöyle konuştu: “2019 ihracatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Firmamız seni planlamaları ile Güney Amerika pazarına açılım yapmaktadır. Özellikle ihracatın zor olduğu Güney Amerika pazarı firmamız açısından oldukça iyi bir pazar olduğunu keşfettik. Dünya piyasasında marka haline gelen firmamız Güven markası sektördeki en çok ekipman üretimi yaparak 1 sırayı korumaktadır. Bu fabrika ile topla 4 fabrikaya ulaşmış olacağız. Firma olarak ihracat hedeflerimiz 2018 yılı üretimlerimizde tam isabet sağladık. 2019 hedefiniz için yoğun çalışmalarımız devam ediyor.”