Güven Kepçe, Robot Kaynak testlerine başladı

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, sanayide 4.0 endeksli teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ağır sanayi üretimlerimizi daha kaliteli ve daha seri üretim performansımızı arttıracak Robot kaynak testimiz ilk parça seri kaynak için hazırlandı. Sektörde Dünya'da ilk sıradaki yerimizi muhafaza etmek ve ülkemize ekonomik anlamda katkı sunmak için yatırımlarımız devam edecek inşallah. Üretime devam ediyoruz. İhracat hız kesmeden devam. Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5'a yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük” diye konuştu.

Öte yandan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Güney Amerika pazarına girebilmek için başlattığı 20 milyon liralık yatırımın ardından robot teknolojisi içinde harekete geçmişti.