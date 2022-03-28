Güvenlik görevlilerine "KAAN" uygulaması anlatıldı

Kastamonu'da 491 özel güvenlik görevlisine "KAAN" uygulaması tanıtıldı.

“Genel Kolluk-Özel Güvenlik işbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) çerçevesinde hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması, Kastamonu'da güvenlik görevlilerine tanıtıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KAAN uygulaması geliştirme eğitimi çerçevesinde 491 özel güvenlik görevlisine, güvenlik yöneticisine, güvenlik sorumluları ile genel kolluk personeline uygulama eğitimi verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda verilen eğitimlerde Özel Güvenlik Hukuku, genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri konularına değinildi.