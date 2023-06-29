İhlas Haber Ajansı

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Hac vazifesi için gittiği Mekke'de kalbine yenik düştü

Kastamonu’nun Cide ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Mekke’de kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Mekke'de kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.


Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Bayram Bora, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Sağlık problemleri yaşayan Bayram Bora, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aile kararıyla Medine'de bulunan Cennetül Baki Kabristanı'na defnedildi. Bayram Bora için Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde de öğle namazına müteakiben gıyabi cenaze namazı kılındı.

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