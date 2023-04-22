Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'da bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Sunta köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür E. idaresindeki 10 BFD 41 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özgür E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.