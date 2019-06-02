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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu-Taşköprü yolu 2’nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu-Taşköprü yolu 2'nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunun 2'nci kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 67 TF 318 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne seyreden 20 AJT 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar, şarampolde takla atarak durabildi. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan Ethem Türkoğlu (9), Sıla Türkoğlu (13), Adil Türkoğlu (39), Kerime Türkoğlu (34) ve Melek Türkoğlu ile otomobilde bulunan Tunahan Yıldız (25) ve Tuğba Zeliha Yıldız (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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