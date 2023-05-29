Hafif ticari araç markete çarptı, vatandaşlar saniyelerle kurtuldu

Kastamonu'nun Tosya ilçende otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, marketin duvarına çarparak durabildi. Markete giren vatandaşlar ise hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 ES 696 plakalı hafif ticari araç, kavşakta plakası tespit edilemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, markete çarparak durabildi. Kazadan saniyeler önce marketin önünde bulunan vatandaşlar ise kazayı kıl payı atlattı. Kazada yaralanan olmazken, market ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde markete giren vatandaşlardan saniyeler sonra otomobilin markete çarptığı görülüyor. Marketin önünde bulunan domatesler ise otomobilin çarpması neticesinde etrafa saçılıyor.