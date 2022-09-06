Hafif ticari araç sarımsak yüklü traktöre çarptı: 7 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari aracın sarımsak yüklü traktöre çarpması neticesinde meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıçayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit D. idaresindeki 34 BEM 063 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ç. yönetimindeki, sarımsak yüklü 19 SA 839 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörün arkasında bulunan römork tarlaya yuvarlandı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ümit D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Tuğba D., oğlu Yiğit Dursun D., kızı Irmak Duru D., oğlu Alperen D., kayınvalidesi Serdağ B. ve traktör sürücüsü Hasan Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.