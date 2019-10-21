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Hafif ticari aracın çarptığı geyik telef oldu

Kastamonu-Daday karayolu Hacımuharrem köyü mevki’inde hafif ticari aracın çarptığı geyik telef olurken araçta ise ağır hasar oluştu.

Kastamonu-Daday karayolu Hacımuharrem köyü mevki'inde hafif ticari aracın çarptığı geyik telef olurken araçta ise ağır hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Hacımuharrem köyü mevkisinde bir ailenin içinde olduğu hafif ticari araç seyir halinde ilerlediği sırada önüne aniden geyik çıktı. Aniden yola çıkan geyiği görünce duramayan araç, hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan geyik telef olurken araçta ise ağır hasar meydana geldi. Araç içindekilerin yara almadığı kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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