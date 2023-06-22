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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Tosya ilçesi Çanakkale Şehitleri Caddesi Tosya Kaymakamlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 37 AG 345 plakalı motosiklet, kavşakta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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