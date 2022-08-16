Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ve çakıl yüklü, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BK 836 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada hafriyat sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.