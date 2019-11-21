Hakan Günal: "Gruptan çıkabilmek için savaşacağız"

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda (EHF Cup) mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın, gruplarındaki rakipleri belli oldu. Viyana'da çekilen kura neticesinde Kastamonu Belediyespor, A Grubu'nda Çekya temsilcisi DHK Banik Most, Almanya ekibi Thüringer HC ve Macaristan takımı DVSC Schaeffler ile mücadele edecek. Çekilen kurayı ve rakipleri değerlendiren Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Kastamonu'da ön eleme maçında alınan 7 farklı galibiyetin iyi ama yeterli olmadığını gördüklerini belirterek, zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti.

Rakiplerini değerlendiren Günal, "Özellikle ilk yarıdaki hakem desteğiyle beraber saha avantajını iyi kullanan Vaci, bize karşı bir üstünlük sağladı. İkinci yarı itibariyle sertleşen savunmamız, direncimiz rakibe karşı kendi üstünlüğümüzü kabul ettirdi. Bunun sonucunda da 5 farklı mağlubiyet almamıza rağmen turu geçen taraf olduk. Sporcu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bir başlangıçtı, asıl iş şimdi başlıyor. Sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde karşılaştığımız ve maalesef şanssız bir şekilde yenilip elendiğimiz bir ekip. Thüringer Alman Ligi'nde 4. sırada Debrecen Macar Ligi'nde 5. sırada. Her iki takım da bizim gruptan çıkmak için savaşacağımız rakipler olarak gözüküyor. Grup maçlarımız kolay olmayacak, zor olacak. İçeride maç kaybetmeyelim, dışarıda da minimum bir galibiyet alalım ve gruptan çıkalım, bunu hedefliyoruz. Amacımız bu. İki sene önce bunu başardık, gruplardan çıkan tek Türk takımıyız. Bu sezon da bunu başarabileceğimiz ümit ediyoruz. 4 Ocak ve 9 Şubat arasında oynanacak olan 6 tane maç var. İçeride oynayacağımız maçlarda salonumuzun boş kalmayacağını biliyorum, dışarıda olan maçlarda da tüm Kastamonu halkını ve tüm hentbol camiasının desteklerini hissettireceğini biliyorum" dedi.