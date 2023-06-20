Halıya sarılı takım çantasının içinden çok sayıda tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getireceği tespit edilen şahsın aracında, polis ekiplerince yapılan aramada halıya sarılmış takım çantasının içerisinden çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bir şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya ruhsatsız tabanca getirileceği tespit edildi. Ekipler tarafından teknik takibe alınan araç, Kastamonu il sınırında düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta ve sürücünün üstünde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca11 adet şarjör, 150 adet fişek ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan Z.A. isimli şahıs, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.