Hanönü' de '23 Nisan' coşkuyla kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan ve bir grup öğretmen tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şehit Faruk Karagöz İlkokul bahçesinde düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul müdürü Ufuk Yaman, "23 Nisan 1920 kaderimizin değiştiği milletimizin şahlandığı geleceğin güneş gibi parladığı gündür. Ta bağımsız hür ve çağdaş bir toplum olarak yeni devletin temelleri 102 yıl önce atmış olmanın engin bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Daha sonra öğrenciler, hazırlanan halk oyunları gösterileri ile sportif gösterilerle eğlendi. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde şiirler okudu. Çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere kaymakam Emrah Bütün tarafından plaket ve ödül verildi.