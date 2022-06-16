Hanönü 'de öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen “Bahar Şenliği ve Lise Mezuniyet Töreni"nde öğrenciler diplomalarını aldı.

Hanönü ilçesinde düzenlenen “Bahar Şenliği ve Lise Mezuniyet Töreni" gerçekleştirildi. Hanönü Lisesi bahçesinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim müdürü Abdullah Turhan, öğrenci velileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özbay açılışta yaptığı konuşmada, "Biz Hanönü ‘de görevli eğitimciler, eğitimi Anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve Halk Eğitim Merkezimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir bütün olarak görüyoruz" dedi.

Program, çeşitli etkinlikler ve diploma töreni ile sona erdi.