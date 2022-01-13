Hanönü 'de yöresel gıda yapım kursu sona erdi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Hanönü Kadın Girişimciler Derneğinin işbirliğinde açılan yöresel gıda yapım kursu düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

Hanönü ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve Hanönü Kadın Girişimciler Derneğinin ortaklığında açılan 'yöresel gıda yapım kursu' sona erdi. Kursun sonlanması sebebi ile kapanış programı düzenlendi. Hanönü Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Emin Arslan, "Kurumumuz ve Hanönü Kadın Girişimciler Derneği ile birlikte planladığımız ve kurumumuz tarafından açılan Yöresel Gıda Yapım Kursu sona ermiştir. Programın düzenlemesinde ve kursumuzun açılmasında büyük katkıları olan Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Birgül Yılmaz ve Zeynep Uçar'a ve yönetimdeki arkadaşlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere başarı belgesi verildi. Kursiyerlerin hazırlamış olduğu yöresel yemekler, davetlilere ikram edildi.