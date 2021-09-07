Hanönü köylerinin içme suyu depoları onarılıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde köylerin içme suyu depoları onarılıyor.

İlçeye bağlı 20 köyün mahalleleri ile birlikte su depolarının onarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Hanönü kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından su depolarının içlerine fayans döşendiği kırık dökük bölümlerin yenilenerek hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. Bölükyazı köyü muhtarı Salih Çorbacı, Emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, "Köylerin su depolarının içleri fayansla kaplanıyor. Dışları onarılarak boyanıyor. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.