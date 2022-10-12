Hanönü'de 75 çiftçiye 15 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 75 çiftçiye, yüzde 75 hibeyle 15 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çiftçilere hibeli tohum dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende 75 çiftçiye, yüzde 75 hibeyle 15 ton buğday tohumu dağıtıldı. Törene Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Eminoğlu ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Eminoğlu "Bölgemizde yaygınlaştırmayı planladığımız bu çeşit tohumun, hastalıklara, kuraklığa dayanıklı olduğu bilinmektedir" dedi.

Çiftçiler ise desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.