Hanönü'de 'Çocuk Kitap Günleri' başladı

Hanönü ilçesinde düzenlenen 'Çocuk Kitap Günleri' öğrencilerin yoğu ilgisiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Hanönü Belediyesi Eğitim Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" etkinliği Hanönü Belediye Düğün Salonunda başladı. Etkinliğin açılışına ilçe Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Değirmenci, fuar açılışından sonra öğrenciler ile sohbet ederek kitap dağıttı. Değirmenci yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları ile hem devlet hem de özel okullardaki öğretmenlerin çocukları kitaba yönlendirmesi, çocukların kitap okuma alışkanlığını ciddi derecede artırdığını söyledi.

Kitap fuarı, Ekim 2022 tarihlerinde sona erecek.