Hanönü'de Gaziler Günü kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen törenle, Gaziler Günü kutlandı.

Gaziler Günü kutlama törenleri kapsamında Hanönü Atatürk meydanında yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.

Törene kaymakam Emrah Bütün, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Çelenk sunumu ve saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Hanönü Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe öğretmeni Kıvanç Atmaca, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği gün olan 19 Eylül 1921 tarihi 'Gaziler Günü' olarak kutlanmaktadır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda etrafını sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuş, canlarını hiçe sayarak akıyla çıkmıştır" dedi.

Program sonrası kaymakam Emrah Bütün, gaziler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.