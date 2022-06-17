Hanönü'de karne heyecanı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin karne almasıyla sona erdi. Hanönü'nde öğrenciler, şarkılar, şiirler, halk oyunlarıyla yılsonu kapanış programı gerçekleştirdi. Öğrencileri, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turhan ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. Programın ardından sınıflarına çıkan öğrenciler, karnelerini aldı.