Hanönü'de kurbanlık hayvan pazarı açıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kapalı olan hayvan pazarı kurban satışları için tekrar açıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kapalı olan hayvan pazarı kurban satışları için belediye tarafından tekrar açıldı. Bağdere Orman Deposu yakınlarına açılan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 3 bin 5 bin lira, büyükbaş hayvanlarsa 15 bin ile 50 bin lira arasında alıcı buluyor.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın yaklaşması üzerine vatandaşların kurban alışverişlerini rahat yapmaları için hayvan pazarını açtık" dedi.

Uçar, pazarın kurban bayramına kadar çarşamba günleri açık olacağını kaydetti.