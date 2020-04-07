Hanönü'nde jandarma ekipleri yol kontrolünde bulunuyor

Kastamonu'da korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde Hanönü ilçe girişinde jandarma ekiplerince yol kontrolü yapılıyor. Yol kontrolünde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulanan ayrıca 20 yaş altında yolcu taşıyanların evrakları kontrol ediliyor. Ayrıca jandarma ekipleri, ateş ölçer ile araçtaki vatandaşların ateşini ölçüyor. Şüpheli bulunan şahıslar, gözetim altına alınıyor.

Bunun yanı sıra köylerden ilçe merkezine gelmeleri de yasaklanan vatandaşların kontrolleri de jandarma ekiplerince yapılıyor.