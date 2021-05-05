Hanönü'nde Karayolu Trafik Güvenliği Günü uygulaması

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücüler durdurularak kurallara uymaları istendi.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü'', bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, “Karayolu Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında; ilçede Boyabat Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere de riayet edilerek vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı. Kontrollerde vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi ve kurallara uymaları istendi.