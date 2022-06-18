İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hanönü'nde Maden Teknolojileri Bölümü ilk mezunlarını verdi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri ilk mezunlarını verdi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri ilk mezunlarını verdi.


Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakır madeni işletmesinde staj gören Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencileri mezun oldu. Özel maden şirketi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2007 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Hanönü'nde açılan Maden Teknolojileri Bölümdeki 9 öğrenci, bu yıl mezun oldu.


Mezun olan öğrenciler için maden şirketinde mezuniyet programı düzenlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.