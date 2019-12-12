İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanedeki tatbikat gerçeği aratmadı

Daday Devlet Hastanesinde UMKE, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin desteği ile gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Hastane yönetimi tarafından “Hastane Afet Planı” kapsamında Daday Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından UMKE ve itfaiye ekiplerinin desteği ile tatbikat yapıldı. Acil durum alarmı ve anonslarla hastanede bulunanlar uyarılırken, senaryo gereği serviste meydana gelen yangında zehirlenenler itfaiye yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Çıkan yangın ise itfaiye ekipleri ve hastane personelinin koordineli çalışması sonucu söndürüldü. Tatbikatta ayrıca itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine yangın tüpü kullanımı ve yangın sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.