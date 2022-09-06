‘Hayalimdeki Çin' konulu resim yarışmasında birincilik Kastamonu'nun

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Çin" konulu resim yarışmasının Türkiye 1'incisi ve 10'uncusu Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencileri oldu.

Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) tarafından ortaöğretim öğrencilerini resim yapmaya teşvik etmek, hayal dünyalarını güçlendirmek ve Çin kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen “Hayalimdeki Çin” konulu resim yarışması sonuçlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğinin desteğiyle 2016 yılından bu yana düzenlenen “Hayalimdeki Çin” konulu resim yarışmasının Türkiye 1'incisi Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencisi Meryem Sude Zorbaz oldu. Ayrıca Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencisi Esra Kuşçu ise yarışmada 10'uncu olarak büyük başarı elde ettiler. Yarışmayı kazanan Meryem Sude Zorbaz ve Esra Kuşçu, ödül olarak 10 günlük Çin gezisi ile 6 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Günsal, öğrencilerinin sağladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “'Hayalimdeki Çin' konulu 2022 yılı ortaöğretim kurumları arasında yapılan resim yarışmasında öğrencim Meryem Sude Zorbaz Türkiye birincisi; Esra Kuşçu ise Türkiye onuncusu oldu. Çok çok mutlu oldum. Ödül alarak 6 bin lira para ödülü ve 10 günlük Çin gezisi kazandılar. Öğretmenleri olarak Çin gezisine ben de katılacağım. Başarılarınız daim olsun inşallah gençler” dedi.