‘Hayat Boyu Öğreniyorum' haftası coşkuyla kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kursiyerlerden talep gelmesi halinde yeni branşlarda kurs açabileceklerini söyleyen Vali Avni Çakır, “Artık gençlerimizi, işgücümüzü, insanımızı, kadınımızı, erkeğimizi hem iş hayatına hazırlama, hem de kendisine ekonomik girdi sağlama noktasında her türlü becerilerini arttırmaya ihtiyaç var. Kursiyerlerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Yeter ki, kursiyerler bize gelsin. Önümüzdeki süreçte kursiyerlerimizin elde ettikleri becerilerle ürettikleri ürünleri pazarlayabileceği bir ortamda sunacağız” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da, hayatta en önemli şeyin bilgi ve bilgiyi kullanmak olduğunu ifade ederek, “Öğrenmek çok güzel ama en az öğrenmek kadar önemli olan başka şey de bilgiyi kullanmak. Bizim için bundan sonra en önemli şeyin bilgiyi kullanmak olduğuna inanıyorum. Akıl hem ayak bağı anlamına gelir, hem de birbirine bağlamak anlamına gelir. Onun için çocuklarımıza öğretebileceğimiz en güzel şeyin, bu bağlantıyı yapabilmeyi sağlamak olduğuna inanıyorum. Mutlaka diyalektiği öğretmeliyiz ki, bütün bu etkinlikler anlam bulabilsin. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, geleceğin Türkiye'sini onlar inşa edecekler” şeklinde konuştu.

Toplamda 12 bin 434 kursiyere eğitim verildiğini belirten Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Cengiz Bahçacıoğlu, “2020-2021 eğitim yılında ilimiz genelinde 793 kurs açılmış, bu kurslara 4 bin 544 erkek, 7 bin 890 bayan olmak üzere toplamda 12 bin 434 kursiyere çeşitli programlarda kurs verilmiştir. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uyararak, özellikle Mesleki Eğitim Alanı'nda istihdama yönelik olarak bu alandaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek amacıyla, işbirliği protokolleri kapsamında 51 tane kurs açılmıştır. Ayrıca ilimiz genelindeki Halk Eğitim Merkezlerimizde çevrimiçi olarak hijyen eğitimleri yapılmış, açık lise ve açık ortaokul hizmetleri halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yine salgın döneminde halkımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimleri yapılarak, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve spor gösterileri gerçekleştirildi. Akabinde protokol üyeleri, stantların açılışını gerçekleştirerek, stantlarda yer alan ürünleri inceledi.