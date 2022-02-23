“Hayata Renk Verelim Projesi” hız kesmiyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü personeli tarafından Candaroğulları İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'na gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim görmekte olan öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polislik meslek tanıtımı ile çevre, doğa ve hayvan sevgisi, temel trafik bilgileri gibi konularda sunumları yapıldı.

Ayrıca Candaroğulları İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerine ‘güvenli geçiş alanları, yaya geçitleri ve alt geçitler' hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra öğrenciler, yaya geçidi ve alt geçit alanına götürülerek eğitimler uygulamalı olarak devam etti. Etkinlikler sonrasında 220 öğrenciye okuma seti, boyama kitabı, kalem seti, minik polis kimlik kartı, not defteri, etiket gibi kırtasiye malzemesi ve ahşap oyun setleri hediye edildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimlerinin il merkezi ve ilçelerde önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.