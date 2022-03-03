“Hayata Renk Verelim” projesi kapsamında 210 öğrenciye eğitim verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve KRONOSPAN Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş. koordinesinde gerçekleştirilen “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesi faaliyetleri kapsamında “Bilgilendirme-Bilinçlendirme” etkinliklerine yönelik olarak Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Daday Mir Alay Halit Bey İlkokulu ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Taşköprü Yatılı Bölge Okulu'na gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim görmekte olan öğrencilere, Temel Güvenlik Kuralları, Güvenli İnternet Kullanımı, Polislik Meslek Tanıtımı, Çevre, Doğa ve Hayvan Sevgisi ve Temel Trafik Bilgileri gibi konularda sunumlar yaptı. Ayrıca öğrencilere emniyet kemeri eğitimini destekleyici simülasyon kullanılarak hazırlanan trafik videoları izlettirilerek emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Etkinlikler sonrasında 210 öğrenciye okuma seti, boyama kitabı, kalem seti, minik polis kimlik kartı, not defteri, etiket, sticker gibi kırtasiye malzemesi ve ahşap oyun setleri hediye edildi.

İl merkezi ve ilçelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önünüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.