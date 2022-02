Hayatını kaybeden Belediye personeli için cenaze töreni düzenlendi

Uzun zamandır mücadele verdiği hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yuman Kastamonu Belediyesi personeli Gökhan Ozanoğlu için belediye ana hizmet binası önünde tören düzenlendi. Ozanoğlu'nu son yolculuğuna Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz, Resul Köprülü, belediye birim amirleri, mesai arkadaşları ve sevenleri uğurladı.

Cenaze töreninde konuşan Vidinlioğlu, “Sözün bittiği yerdeyiz. Emir büyük yerden. Her ölüm erken ölüm ama bu gerçekten çok erken ölüm. Diyecek hiçbir şey yok. 5 yıldır mücadele ediyordu. İnşallah o sıkıntıları da günahlarına kefaret olur. Mekanı cennet olur. Değerli ailesi artık bize emanet. Her türlü sıkıntıları bizim sıkıntımız. Her daim yanlarındayız. Tekrar Cenab-ı Allah'tan güzel kardeşime rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.