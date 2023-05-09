Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şeref Erol, memleketi Kastamonu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şeref Erol'un, Türk bayrağına sarılı naaşı, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Kayran köyüne getirildi. Askerlerin omzunda taşınan Şeref Erol'un naaşı, Doğanyurt'ta Kayran köyü Camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Şeref Erol'un ailesi ve yakınları ile İnebolu Kaymakamı ve Doğanyurt Kaymakam Vekili Ahmet Vezir Baycar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Türk bayrağını üç kez öperek Erol'un yakınlarına teslim etti.