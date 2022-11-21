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Hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Demircan, son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyü Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Demircan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'dan Çatalzeytin ilçesine cenazesi getirilen Mehmet Demircan'ın naaşı, Karacakaya köyünde alınan helallik sonrası toprağa verildi.

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